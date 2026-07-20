Olimpíadas

Polêmica

WTA anuncia teste genético obrigatório para definir elegibilidade no tênis feminino

Medida segue diretriz do COI para Los Angeles-2028 e exige teste de detecção do gene SRY em todas as atletas

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Estadão Conteúdo

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