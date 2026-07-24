Vôlei masculino do Brasil atravessa momento delicado após eliminação precoce na Liga das Nações

Seleção se prepara para a disputa do Sul-Americano, que vale vaga em Los Angeles. Volleyball World / Divulgação

Enquanto a seleção feminina de vôlei segue na disputa do título da Liga das Nações, a masculina, treinada por Bernardinho, deu adeus precocemente à competição entre seleções — a segunda vez em quase 40 anos fora da fase final.

A nona posição na Liga das Nações é apenas mais um capítulo dos tropeços de uma seleção que já foi uma das melhores do mundo e consecutivamente chegava ao pódio.

Primeiro, a inédita derrota no Campeonato Sul-Americano para a Argentina, em 2023. Na Olimpíada de Paris 2024, a primeira campanha sem atingir uma semifinal no século. No Mundial de 2025, a 17ª posição foi a pior da história do Brasil na competição.

— O momento da seleção masculina é o pior possível. É a nossa pior crise. Da mesma maneira que a gente tem visto um crescimento muito grande do voleibol em outros países, especialmente na Europa como também o retorno do Japão, é justamente o momento em que a conta chegou muito alta do que não foi feito nos últimos 10, 15 anos na base aqui no Brasil — justificou Nalbert, comentarista dos canais SporTV e ouro na Olimpíada de Atenas 2004.

A base citada pelo ex-jogador também vive um período de maus resultados. As categorias sub-21, sub-19 e sub-17 amargam anos sem títulos relevantes no cenário mundial.

O vídeo viral do Maique pedindo calma ao Bernardinho é um retrato do que vivemos ANDRÉ SILVA Colunista de esportes olímpicos de Zero Hora

— Os resultados realmente não aconteceram na equipe adulta, mas também na base, onde o Brasil sempre foi protagonista nos áureos tempos. E uma coisa está ligada à outra. Se o leitor quiser, pode fazer uma analogia com o futebol. Não temos mais os craques. E pra fechar o vídeo viral do Maique pedindo calma ao Bernardinho é um retrato do que vivemos. Se quiserem podem voltar a comparar com o futebol. Falta espírito de seleção, até porque Bernardinho e Ancelotti ainda não operam milagres — analisou André Silva, colunista de esportes olímpicos de Zero Hora.

A geração realmente não é a mais brilhante. Para quem já teve Bruninho, Giba, Maurício, Escadinha, Bernard e o próprio Bernardinho, os problemas estão em todas as posições dentro de quadra. Darlan, uma das promessas do Brasil, ainda não consegue salvar em toda a partida. O time, durante toda Liga das Nações, teve o elenco inteiro à disposição e, ainda assim, perdeu cinco partidas.

A avaliação da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), conforme o presidente Radamés Lattari, é de que a eliminação precoce era um cenário já considerado pela entidade:

— Nosso planejamento de trabalho na CBV previa todos os cenários possíveis ao longo de 2026. E é lógico que nós não estamos satisfeitos com o resultado da seleção masculina na Liga das Nações, mas isso faz parte de um processo de construção e evolução de uma equipe. Mas precisamos ter confiança. Não falta trabalho e dedicação da comissão técnica e dos atletas. Temos um bom potencial técnico de uma nova geração que precisa de maior rodagem internacional em um cenário muito competitivo atualmente. O nosso principal objetivo, em termos de desempenho, nesse ciclo é a evolução técnica de todo o grupo — afirmou em contato com a Zero Hora.

Agora são quase dois meses de preparação, que vão envolver jogos amistosos e treinos em Saquarema. Haverá um longo período de treinos, até 16 de agosto. Depois, a seleção viajará para as partidas amistosas no exterior, passando por Japão, Itália e França.