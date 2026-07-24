Olimpíadas

Má fase
Notícia

Vôlei masculino do Brasil atravessa momento delicado após eliminação precoce na Liga das Nações

Time de Bernardinho ficou fora da fase final da competição pela segunda vez em quase 40 anos

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João Praetzel

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