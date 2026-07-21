Seletiva Nacional de judô em Porto Alegre: onde assistir e o que vale o campeonato

Essa será a segunda seletiva nacional realizada em 2026. Anderson Neves / CBJ

Porto Alegre receberá, nesta quarta-feira (22), o Campeonato Brasileiro Interclubes — Seletiva Nacional de Judô Sênior. A disputa no ginásio da Sogipa vale vaga para os Jogos Sul-Americanos, que serão disputados em Santa Fé, na Argentina. Os combates acontecem em um único dia, a partir das 9h.

Todas as lutas terão transmissão ao vivo da CBJ TV, no YouTube. Os ingressos para o evento são gratuitos.

Os campeões das 14 categorias de peso individuais garantirão a convocação direta para a principal competição multiesportiva da América do Sul, que será realizada em setembro.

Atletas de 20 clubes estão inscritos na competição, com destaque para o Pinheiros (SP) e o Grêmio Náutico União (RS), com 16 cada, e para a Sogipa, com 15 atletas.

Serviço

Evento: CBI Seletiva Nacional de Judô Sênior

CBI Seletiva Nacional de Judô Sênior Data: 22 de julho de 2026

22 de julho de 2026 Horário: A partir das 9h

A partir das 9h Local: Ginásio da Sogipa (R. Barão do Cotegipe, 415 - São João, Porto Alegre - RS)

Ginásio da Sogipa (R. Barão do Cotegipe, 415 - São João, Porto Alegre - RS) Ingressos: Entrada gratuita

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