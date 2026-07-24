Ana Cristina foi a maior pontuadora do Brasil contra o Japão, com 30 pontos. Divulgação / CBV

Brasil e Itália protagonizam uma das maiores rivalidades do vôlei feminino na atualidade. Neste sábado, às 5h (horário de Brasília), brasileiras e italianas duelarão em mais uma oportunidade, pelas semifinais da Liga das Nações, em Macau, na China.

O time de José Roberto Guimarães avançou nas quartas após vencer o Japão, de virada, por 3 sets a 1. A equipe europeia teve mais tranquilidade frente à Holanda — fez 3 sets a 0. O retrospecto recente entre Brasil e Itália dá favoritismo às italianas.

Nos últimos quatro encontros, o Brasil venceu apenas um jogo, no tie-break e contra as reservas. De maneira geral, os duelos são sempre equilibrados (em 13 partidas entre VNL e Mundiais, as brasileiras venceram sete, contra seis das rivais).

— Agora contra a Itália nessa semifinal, sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A Itália tem ganhado todos os campeonatos ultimamente, mas eu acredito que a gente veio construindo a nossa história, veio amadurecendo, veio crescendo a cada jogo. Acredito que estamos prontas para esse momento. Que a gente possa deixar o nosso melhor dentro de quadra — disse Ana Cristina, ponteira da seleção brasileira.

Desfalque

O grande desfalque da seleção será o da capitã Gabi Guimarães. Ela não atuou nesta edição da Liga das Nações em virtude de um desconforto na região lombar.

A equipe de Zé Roberto terá outras duas baixas importantes. A oposta Tainara lesionou o tendão quadriciptal do joelho direito e ficou fora da terceira semana de VNL e da central Julia Kudiess, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Favorita e embalada

A Itália, primeira do ranking mundial, atual bicampeã da Liga das Nações e campeã olímpica, terá equipe completa. Eleita melhor jogadora do mundo em 2024, a oposta Paola Egonu é um dos nomes cotados para o jogo do próximo sábado, assim como Antropova, Orro e Danesi.

Após quatro vice-campeonatos (2019, 2021, 2022 e 2025), a seleção brasileira sonha com o título inédito da competição. Na fase classificatória, contra as reservas da Itália, o Brasil venceu por 3 sets a 2.

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