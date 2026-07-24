Olimpíadas

Confronto de gigantes
Notícia

Seleção brasileira feminina reencontra algoz do ano passado na Liga das Nações de vôlei

Time de José Roberto Guimarães duela contra a Itália neste sábado, a partir das 5h

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João Praetzel

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