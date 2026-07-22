Quatro atletas do Rio Grande do Sul garantem vaga nos Jogos Sul-Americanos de judô

Quatro atletas do Rio Grande do Sul garantiram vaga nos Jogos Sul-Americanos de judô. Sarah Mendes, do Grêmio Náutico União, na categoria até 48kg; Pietra Estrela, da Sogipa, na até 63kg; Wilgner Mendes, também sogipano, na até 100kg; e Andrey Coelho, do União, na mais de 100kg, venceram a Seletiva Nacional Sênior da modalidade e asseguraram seus lugares na seleção que disputará o torneio em Santa Fé na Argentina.
As vagas gaúchas
Aos 17 anos, Sarah é uma das grandes promessas do judô brasileiro e vem acumulando uma série de medalhas representando o Brasil e o Rio Grande do Sul. A unionista venceu Clarice Ribeiro, do Minas Tênis Clube, em uma das disputas que promete valer vaga para os Jogos Olímpicos no futuro.
– Essa luta, pra mim, representou um momento de superação, porque a Clarice é uma atleta fenomenal, se destaca desde anos atrás no cenário mundial, e eu vim de uma sequência de derrotas pra ela há alguns anos, e então essa vitória significa para mim muita superação mesmo. Fiquei muito feliz de poder estar conseguindo essa classificação em casa, com toda a minha família e os meus amigos assistindo – disse a judoca do União.
Natural do Distrito Federal, Pietra Estrela protagonizou a luta mais longa da seletiva. A judoca da Sogipa só conseguiu vencer Manuela Maia, do Flamengo, após seis minutos e vinte e três segundos no golden score.
Já as duas vagas masculinas foram decididas em duelos gaúchos. Na até 100kg masculina, Wilgner Mendes, da Sogipa, e André Kramer, do União, fizeram um confronto de muito estudo. Prevaleceu, no entanto, o maior volume do sogipano, que venceu após o adversário ser punido com três shidôs.
Na +100kg, o troco dos unionistas veio. Com mais experiência nacional e internacional, Andrey Coelho não deu chances para Alexandre Albano II. Primeiro, o judoca do União derrubou o adversário e, depois, imobilizou por 20s, garantindo o título da seletiva.
A única derrota
Matheus Nolasco, da Sogipa, foi o único representante do Estado que chegou à final e perdeu na decisão da categoria até 73kg. O judoca fazia boa luta, mas acabou derrotado por Guilherme de Oliveira, do Paineiras do Morumbi, já no golden score.
Em um golpe sofrido, Nolasco chegou a ficar desacordado, mas voltou a lutar. Após o término do duelo, saiu de maca e foi encaminhado para ser avaliado.
As demais vagas
- Diego Cruz (Minas) venceu Vinicius Cruz (Flamengo) na categoria até 60kg.
- Rafaela Rodrigues (Pinheiros) venceu Gabriela Conceição (Minas) na categoria até 52kg.
- Ronald Lima (Pinheiros) venceu Chrystian Silva (Paineiras-SP) na categoria até 66kg.
- Gyovanna Andrade (Sesi) venceu Sarah Souza (Pinheiros) na categoria até 57kg.
- Gabriel Falcão (Instituto Reação) venceu Enzo Trombini (Pinheiros) na categoria até 81kg.
- Nauana Silva (Pinheiros) venceu Luana Carvalho (Sesi) na categoria até 70kg.
- Marcelo Fronckowiak (Flamengo) venceu João Segatelle (Pinheiros) na categoria até 90kg.
- Beatriz Freitas (Pinheiros) venceu Dandara Camillo (Palmeiras) na categoria até 78kg.
- Ana Soares (Reação) venceu Thauana Silva (Pinheiros) na categoria +78kg.