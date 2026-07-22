Quatro atletas do Rio Grande do Sul garantem vaga nos Jogos Sul-Americanos de judô

Sarah Mendes venceu na categoria até 48kg. André Ávila / Grupo RBS

Quatro atletas do Rio Grande do Sul garantiram vaga nos Jogos Sul-Americanos de judô. Sarah Mendes, do Grêmio Náutico União, na categoria até 48kg; Pietra Estrela, da Sogipa, na até 63kg; Wilgner Mendes, também sogipano, na até 100kg; e Andrey Coelho, do União, na mais de 100kg, venceram a Seletiva Nacional Sênior da modalidade e asseguraram seus lugares na seleção que disputará o torneio em Santa Fé na Argentina.

As vagas gaúchas

Aos 17 anos, Sarah é uma das grandes promessas do judô brasileiro e vem acumulando uma série de medalhas representando o Brasil e o Rio Grande do Sul. A unionista venceu Clarice Ribeiro, do Minas Tênis Clube, em uma das disputas que promete valer vaga para os Jogos Olímpicos no futuro.

– Essa luta, pra mim, representou um momento de superação, porque a Clarice é uma atleta fenomenal, se destaca desde anos atrás no cenário mundial, e eu vim de uma sequência de derrotas pra ela há alguns anos, e então essa vitória significa para mim muita superação mesmo. Fiquei muito feliz de poder estar conseguindo essa classificação em casa, com toda a minha família e os meus amigos assistindo – disse a judoca do União.

Pietra venceu Manuela Maia, do Flamengo. André Ávila / Grupo RBS

Natural do Distrito Federal, Pietra Estrela protagonizou a luta mais longa da seletiva. A judoca da Sogipa só conseguiu vencer Manuela Maia, do Flamengo, após seis minutos e vinte e três segundos no golden score.

Já as duas vagas masculinas foram decididas em duelos gaúchos. Na até 100kg masculina, Wilgner Mendes, da Sogipa, e André Kramer, do União, fizeram um confronto de muito estudo. Prevaleceu, no entanto, o maior volume do sogipano, que venceu após o adversário ser punido com três shidôs.

Na +100kg, o troco dos unionistas veio. Com mais experiência nacional e internacional, Andrey Coelho não deu chances para Alexandre Albano II. Primeiro, o judoca do União derrubou o adversário e, depois, imobilizou por 20s, garantindo o título da seletiva.

A única derrota

Matheus Nolasco foi derrotado por Guilherme de Oliveira, do Paineiras do Morumbi. André Ávila / Grupo RBS

Matheus Nolasco, da Sogipa, foi o único representante do Estado que chegou à final e perdeu na decisão da categoria até 73kg. O judoca fazia boa luta, mas acabou derrotado por Guilherme de Oliveira, do Paineiras do Morumbi, já no golden score.

Em um golpe sofrido, Nolasco chegou a ficar desacordado, mas voltou a lutar. Após o término do duelo, saiu de maca e foi encaminhado para ser avaliado.

As demais vagas