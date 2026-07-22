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Quatro atletas do Rio Grande do Sul garantem vaga nos Jogos Sul-Americanos de judô

Dois judocas da Sogipa e dois do União venceram em suas categorias na Seletiva Nacional Sênior da modalidade

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João Praetzel

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