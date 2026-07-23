O calendário dos esportes olímpicos no segundo semestre de 2026

A Copa do Mundo acabou, mas os esportes olímpicos seguem a todo vapor neste segundo semestre de 2026. Faltando pouco menos de dois anos para a Olimpíada de Los Angeles, em 2028, os próximos meses serão de continuidade do ciclo rumo aos Jogos.
Grandes nomes do esporte brasileiro e mundial disputam as principais competições de todas as modalidades ao longo da temporada.
Um dos grandes destaques fica pela estreia de João Fonseca na Copa Davis em solo brasileiro. Em setembro, o tenista será um dos integrantes do Brasil no duelo contra a Suíça.
Agosto
- 1 de agosto: Tour de France feminino
- 2 de agosto: WTA 1000 de Toronto-CAN
- 2 de agosto: Masters 1000 de Montreal-CAN
- 5 de agosto: WTT Champions de tênis de mesa em Yokohama-JPN
- 8 de agosto: WSL de surfe - etapa de Teahupo’o-THA
- 12 de agosto: Campeonato Mundial de ginástica rítmica em Frankfurt-GER
- 13 de agosto: European Smash de tênis de mesa-SWE
- 13 de agosto: Masters 1000 e WTA 1000 de Cincinnati-USA
- 17 de agosto: Campeonato Mundial de badminton-IND
- 21 de agosto: Diamond League de atletismo - etapa de Lausanne-SUI
- 21 de agosto: Copa do Mundo de mountain bike - 7ª etapa em Haute-Savoie-FRA
- 22 de agosto: Volta de Espanha-ESP
- 23 de agosto: Diamond League de atletismo - etapa de Silesia-POL
- 23 de agosto: Campeonato Mundial de Remo-NED
- 25 de agosto: WSL de surfe - etapa de Cloudbreak-FJI
- 26 de agosto: Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade em Poznan-POL
- 26 de agosto: Campeonato Mundial de mountain bike em Val di Sole-ITA
- 27 de agosto: Diamond League de atletismo - etapa de Zurique-SUI
- 27 de agosto: Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete masculino
- 28 de agosto: Grand Slam de judô de Lausanne-SUI
- 31 de agosto: US Open - tênis
- 30 de agosto: Maratona de Sydney-AUS
Setembro
- 3 de setembro: Copa do Mundo de Basquete Feminino em Berlim-ALE
- 4 de setembro: Final da Diamond League de atletismo - etapa de Brussels-BEL
- 5 de setembro: Copa do Mundo sub-20 de futebol feminino, na Polônia
- 8 de setembro: WTT Champions de tênis de mesa em Macao-CHN
- 8 a 13 de setembro: Campeonato Sul-Americano de vôlei (feminino)
- 11 de setembro: Grand Slam de judô de Budapeste-HUN
- 11 de setembro: WSL de surfe - etapa de Lower Trestles-USA
- 11 de setembro: World Athletics Ultimate Championship-HUN
- 14 de setembro: SP Open de tênis
- 15 de setembro: WTT Star Contender de tênis de mesa em Londres-GBR
- 15 a 20 de setembro: Campeonato Sul-Americano de vôlei (masculino)
- 18 de setembro: Copa Davis - segunda rodada dos qualifiers
- 19 de setembro: Copa do Mundo de mountain bike - 8ª etapa em Utah-USA
- 20 de setembro: Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada em Montreal-CAN
- 21 de setembro (a definir): Billie Jean King Cup - Finals
- 25 de setembro: Laver Cup de tênis
- 27 de setembro: Maratona de Berlim-ALE
- 30 de setembro: WTA 1000 de Pequim-CHN
Outubro
- 1 de outubro: China Smash de tênis de mesa, na China
- 2 de outubro: World Skate Games em Assunção-PAR
- 2 de outubro: Copa do Mundo de mountain bike - 8ª etapa em Lake Placid-USA
- 4 de outubro: Mundial de judô em Baku-AZE
- 7 de outubro: Masters 1000 de Xangai-CHN
- 10 de outubro: Il Lombardia-ITA
- 11 de outubro: Maratona de Chicago-USA
- 12 de outubro: WTA 1000 de Wuhan-CHN
- 14 de outubro: WSL de surfe - etapa de Abu Dhabi-EAU
- 14 de outubro: Campeonato Mundial de ciclismo de pista em Londres-ING
- 15 de outubro: Copa Libertadores de futebol feminino
- 17 de outubro: Campeonato Mundial de ginástica artística em Roterdã-NED
- 22 de outubro: Mundial júnior de judô em Amman-JOR
- 22 de outubro: WSL de surfe - etapa de Peniche-POR
- 27 de outubro: WTT Champions de tênis de mesa de Montpellier-FRA
- 29 de outubro: Grand Slam de judô de Abu Dhabi-EAU
- 31 de outubro: Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026
Novembro
- 1 de novembro: Maratona de Nova York-EUA
- 2 de novembro: Masters 1000 de Paris-FRA
- 3 de novembro: WTT Champions de tênis de mesa em Frankfurt-ALE
- 7 de novembro: WTA Finals Indian Wells-EUA
- 19 de novembro a 13 de dezembro: Copa do Mundo sub-17 de futebol masculino, no Catar
- 15 de novembro: ATP Finals, na Itália
- 16 de novembro: WTT Star Contender de tênis de mesa em Muscat-OMA
- 20 de novembro: Billie Jean King Cup - etapa de playoffs
- 24 de novembro: finais da Copa Davis, na Itália
- 26 de novembro: Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete masculino
Dezembro
- Data a definir - Mundiais de Clubes de vôlei
- 1 de dezembro: Campeonato Mundial de Piscina Curta, na China
- 5 de dezembro: Grand Slam de judô de Tóquio-JAP
- 7 de dezembro: Next Gen ATP de tênis, Jedá-ARA
- 8 de dezembro: WTT Finals de tênis de mesa em Hong Kong-CHN
- 8 de dezembro: WSL de surfe - etapa de Pipeline-Havaí
- 31 de dezembro: Corrida de São Silvestre