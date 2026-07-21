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Esse ano vai?
Notícia

Em busca de título inédito, seleção feminina de vôlei inicia caminhada na fase final da Liga das Nações

Brasil foi vice-campeã em 2019, 2021, 2022 e 2025

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João Praetzel

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