Em busca de título inédito, seleção feminina de vôlei inicia caminhada na fase final da Liga das Nações

Seleção feminina foi vice-campeã em 2025. Divulgação / CBV

A Liga das Nações de vôlei feminino entra em sua fase final a partir desta quarta-feira (21), com dois dos quatro jogos das quartas de final da competição. O destaque fica por conta do Brasil nos mata-matas da VNL. O time de José Roberto Guimarães avançou em terceiro na classificação e terá pela frente o Japão.

O jogo será às 8h30min, em Macau, na China, sede dos últimos jogos do torneio. Após quatro vice-campeonatos (2019, 2021, 2022 e 2025), a seleção sonha com o título inédito da competição. As brasileiras levaram a melhor sobre as japonesas por 3 sets a 1 durante a fase de classificação, na terceira semana de competição, em Osaka, no Japão.

— Um jogo super importante, que se a gente conseguir essa vitória já leva para uma zona de medalha muito importante. É sempre um jogo muito difícil contra elas. Estamos preparadas para lutar da mesma maneira que elas por cada ponto, como se fosse o último ponto das nossas vidas — afirmou Rosamaria, oposta da seleção.

Para chegar ao troféu, a seleção terá que passar pelas maiores adversárias dos últimos anos. Caso vença as japonesas, o Brasil terá Itália ou Holanda nas semifinais. Uma eventual decisão de título poderá ter Estados Unidos ou Turquia.

Ausência

O grande desfalque da seleção será o da capitã Gabi Guimarães. Ela não atuou nesta edição da Liga das Nações em virtude de um desconforto na região lombar.

A equipe de Zé Roberto terá outras duas baixas importantes. A oposta Tainara lesionou o tendão quadriciptal do joelho direito e ficou fora da terceira semana de VNL e da central Julia Kudiess, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Brasil x Japão na Liga das Nações

Horário: 8h30min

8h30min Fase da competição: quartas de final

quartas de final Local: Macau, na China

Macau, na China Onde assistir: SporTV 2, VBTV e ge tv

Os confrontos das quartas de final

Quarta-feira (22)

5h - Itália x Holanda

8h30min - Brasil x Japão

Quinta-feira (23)

5h - Turquia x Canadá

8h30min - Estados Unidos x China

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