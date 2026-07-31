Campeã olímpica anuncia nova pausa para cuidar da saúde física e mental

Ana Patrícia (esquerda) e Duda (direita) jogam juntas. Divulgação / VolleyballWorld

Campeã olímpica ao lado de Ana Patrícia em Paris, Duda Lisboa anunciou pausa na disputa de competições até novembro de 2026. Essa é a segunda vez que a jogadora de vôlei de praia faz uma parada para cuidar da sua condição física e mental.

No fim do ano passado, Duda e Ana Patrícia já tinham feito pausa na carreira. Enquanto a parceira lidava com problemas físicos, Duda se afastou das quadras para cuidar da saúde mental.

Dessa vez, apenas Duda irá se ausentar das competições. Conforme a assessoria da dupla, a pausa tem como objetivo "chegar ao início da corrida olímpica para os Jogos de Los Angeles 2028 em sua melhor condição física e mental".

Enquanto a companheira cuida da saúde, Ana Patrícia disputará a etapa elite do Circuito Mundial de Hamburgo ao lado de Carol Horta. A decisão foi tomada em conjunto pela dupla, comissão técnica, equipe médica, Praia Clube, Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e Comitê Olímpico do Brasil (COB).