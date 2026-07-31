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Campeã olímpica anuncia nova pausa para cuidar da saúde física e mental

Duda Lisboa ficou com o ouro nos Jogos de Paris ao lado de Ana Patrícia

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João Praetzel

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