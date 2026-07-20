Brasil x Japão pela Liga das Nações de vôlei feminino: horário e onde assistir ao vivo

Depois de avançar em terceiro na fase classificatória, a seleção feminina de vôlei começa sua caminhada nas finais da Liga das Nações nesta quarta-feira (22). A equipe de José Roberto Guimarães enfrentará o Japão a partir das 8h30min, em Macau, na China.
O jogo é válido pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL). A partida terá transmissão em Sportv2, VBTV e ge tv.
Quem ganhar entre brasileiras e japonesas irá enfrentar a vencedora do confronto entre Itália e Holanda.
Brasil x Japão na Liga das Nações
- Horário: 8h30min (horário de Brasília)
- Fase da competição: quartas de final
- Local: Macau, na China
- Onde assistir: Sportv 2, VBTV e ge tv