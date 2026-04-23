Robert Scheidt relembra primeira medalha olímpica em Atlanta: "Minha vida virou do avesso"

Scheidt disputou sete Jogos Olímpicos pelo Brasil. Junichi Hirai/ Classe Laser / Divulgação / Divulgação

Subir ao lugar mais alto do pódio em uma Olimpíada e ouvir o hino nacional tocar é uma sensação inesquecível para qualquer atleta. A primeira vez, então, é ainda mais marcante. Convidado do CBC Expo, o velejador Robert Scheidt falou sobre a conquista do ouro olímpico nos Jogos de Atlanta, em 1996, feito que completa 30 anos em 2026.

— Parece que foi ontem. Quando eu fui para a Olimpíada, eu era desconhecido ainda da mídia. Naquela época não tinha internet, celular, não tinha nada, então eu competi meio embaixo do radar ali. quando eu desembarquei no aeroporto de Guarulhos e saí com a medalha de ouro olímpica, minha vida virou do avesso. De repente, tinha um carro de bombeiro me esperando, o telefone de casa não parava de tocar, então foi uma mudança drástica de vida.

O ouro em Atlanta foi fruto de uma campanha quase irretocável do brasileiro. Em 11 regatas, venceu três vezes, obteve duas vezes o 2º lugar, duas vezes o 3º lugar, uma vez um 6º, uma vez um 7º e uma vez um 9º lugar.

A conquista foi apenas a primeiras das medalhas de Scheidt. Depois, foram mais quatro — bicampeonato olímpico em Atenas, as pratas em Sydney e Pequim e o bronze em Londres.

— Ganhar a primeira tem um sabor especial, porque é uma novidade. Quando você ganha a segunda, a terceira é maravilhoso, você se sente no topo do mundo, mas é um misto de também um alívio. Você já ganhou a primeira e esperam que ganhe de novo. A primeira é a mais especial — finalizou.

O CBC Expo e o Fórum Nacional de Formação Esportiva vão até o próximo sábado em Campinas e contarão com a presença de palestrantes de renome no cenário do esporte olímpico do Brasil.