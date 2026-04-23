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Há 30 anos
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Robert Scheidt relembra primeira medalha olímpica em Atlanta: "Minha vida virou do avesso"

Velejador é um dos maiores nomes da história do esporte olímpico brasileiro e da modalidade

João Praetzel

direto de Campinas

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