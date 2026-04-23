Presidente do Flamengo faz críticas ao impacto da Reforma Tributária no esporte olímpico: "É um tiro na cabeça"

"A gente até hoje não resolveu o problema fiscal no Brasil", diz Luiz Eduardo Baptista. Flamengo / Divulgação

Um dos maiores debates do esporte olímpico brasileiro é em relação ao impacto que a Reforma Tributária terá no investimento nas modalidades. Em Campinas, o tema foi assunto de debate entre nomes importantes no cenário, como presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, o presidente da Fenaclubes, Arialdo Boscolo, e o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Conforme apresentado no debate, a reforma tributária brasileira, com novas regras previstas para 2027, criará uma disparidade fiscal entre clubes associativos, que pagarão cerca de 15,5% de impostos sobre a receita bruta, e SAFs, que pagarão 6%.

O dirigente do clube rubro-negro não poupou palavras para criticar o que pode vir pela frente no esporte olímpico.

— O esporte do Brasil vive de esmolas há alguns anos e agora querem roubar até isso. Vão matar o esporte nacional. Ano que vem vão taxar outro segmento. A solução não é tirar o dinheiro do esporte. Não é um tiro no peito, é um tiro na cabeça. Não pedimos nada de excepcional. O esporte foi deficitário pro Flamengo no ano passado, mas entendemos a necessidade de formação — salientou Bap.

Em fevereiro, as entidades esportivas receberam a promessa da Presidência da República de propor PEC de imunidade tributária para os clubes esportivos. Sem qualquer sinalização de proposição, será feita uma audiência pública na Comissão de Esporte (CESP), no Senado, na próxima terça-feira (28), para debater o impacto da reforma tributária nas organizações esportivas sem fins lucrativos.

Segundo o CBC, a mudança no sistema de impostos, já em vigor no país, pode gerar impactos diretos na sustentabilidade financeira dessas organizações a partir de 2027.

— O Flamengo é o clube de futebol no Brasil que mais investe em esporte olímpico. Nós botamos R$ 80 milhões no ano passado e tivemos R$ 44 milhões de déficit, coberto pelo futebol do Flamengo. Nós estamos aqui hoje reunidos em Campinas, lutando pelo esporte nacional. O Brasil tem 25 anos de problema fiscal. A gente até hoje não resolveu o problema fiscal no Brasil e agora nós vamos matar o esporte olímpico? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos quebrar recorde de arrecadação e nunca mais teremos um recorde olímpico no Brasil — completou o presidente do Flamengo.

Em janeiro, o clube carioca encerrou as atividades de canoagem, dispensando, inclusive, Isaquias Queiroz. O canoísta é um dos maiores medalhistas olímpicos da história do Brasil.

O CBC Expo e o Fórum Nacional de Formação Esportiva contarão com a presença de palestrantes de renome no cenário do esporte olímpico do Brasil até sábado (25), em Campinas.