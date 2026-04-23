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Presidente do Flamengo faz críticas ao impacto da Reforma Tributária no esporte olímpico: "É um tiro na cabeça"

Luiz Eduardo Baptista esteve em painel no CBC Expo em Campinas

João Praetzel

direto de Campinas

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