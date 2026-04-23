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Caio Bonfim exalta medalha no Mundial de Marcha Atlética: "Você tem que ganhar de você e ganhar deles também"

Brasileiro, prata em Paris-2024, ficou com o bronze na disputa em Brasília no começo de abril

João Praetzel

Direto de Campinas

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