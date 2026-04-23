Caio Bonfim exalta medalha no Mundial de Marcha Atlética: "Você tem que ganhar de você e ganhar deles também"

Atleta foi um dos palestrantes do CBC Expo. Divulgação / CBC

Medalha em Mundial de Atletismo, em Jogos Olímpicos, em campeonatos nacionais, mas faltava uma para completar o rol de conquistas de Caio Bonfim. O bronze no Mundial de Marcha Atlética no começo do mês premiou a carreira do atleta brasileiro e teve um sabor especial: foi disputado em Brasília, terra de Caio.

Palestrante do CBC Expo e do Fórum Nacional de Formação Esportiva, organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes, o atleta falou sobre a conquista recente.

— Tinham muitos medalhistas ali. Você tem que ganhar de você e ganhar deles também. Você tá em casa, não quer passar vergonha. Fiquei muito feliz de passar ali e poder estar nesse evento tão importante pra minha história. Eu sei que se eu não ganhasse medalha, estaria vivo do mesmo jeito. Mas, no alto rendimento, a gente quer entregar o melhor que a gente pode. Foi uma prova muito emocionante, muito simbólica para a minha carreira — disse em entrevista à Zero Hora em Campinas.

Preconceito com a modalidade

Caio já contou em inúmeras entrevistas sobre o preconceito que sofreu no início da carreira, principalmente pela marcha atlética não ser um esporte conhecido do povo brasileiro. Com as suas conquistas, a modalidade tem ganhado espaço e fãs.

— O público que gosta de esporte fica procurando onde tem um brasileiro, canoagem slalom, tênis de mesa, marcha atlética. Tem brasileiro e estão fazendo bons resultados. Vai criando uma interação. De 2012 para cá, as pessoas têm acesso a mais esportes. Agora tem medalha em Olimpíada de Inverno, né? Isso é incrível para o nosso país e eu acho que esse espaço que o brasileiro tem procurado, encontrado, tem sido também bacana pra gente que era de esportes desconhecidos.

O CBC Expo e o Fórum Nacional de Formação Esportiva contarão com a presença de palestrantes de renome no cenário do esporte olímpico do Brasil até sábado (25), em Campinas.