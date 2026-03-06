Medalhista olímpico por Portugal elogia judô brasileiro: "Forte candidato ao título olímpico"

Português conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney. Duda Fortes / Agencia RBS

O judô brasileiro entra em qualquer tatame do mundo como um dos postulantes a subir ao pódio. Rafaela Silva, Daniel Cargnin, Willian Lima e tantos outros nomes do país são reflexo de um trabalho feito pela Confederação Brasileira de Judô e das federações estaduais, como a gaúcha.

Na última quinta, em evento organizado no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), a FGJ trouxe Nuno Delgado, português e medalhista de bronze nos Jogos de Sydney, para um intercâmbio com os judocas e treinadores gaúchos. O europeu elogiou os atletas brasileiros e jogou a responsabilidade sob as costas dos judocas do país:

— O judoca brasileiro é um atleta muito bem dotado fisicamente, então esse equilíbrio entre a qualidade técnica e as capacidades físicas fazem dos judocas brasileiros uma potência mundial. Eu acredito que, a nível de equipe, a seleção do Brasil pode ser uma forte candidata ao título olímpico. Sem por pressão, mas é um fato.

Delgado também reforçou a importância de treinamentos internacionais para qualificar mais os judocas:

— Judô tem uma particularidade única no esporte olímpico. É o único esporte onde os melhores treinam com os melhores. Hoje, venho aqui também com uma expectativa de, enquanto técnico, olhar para o judô de uma forma diferente. Nós temos sempre qualquer coisa para dar e para receber. Eu venho partilhar aqui também um pouco daquilo que é a filosofia e a forma de trabalhar do júri europeu e beber do Brasil que, hoje em dia, eu diria que é dos países com mais praticantes no mundo inteiro — finalizou em entrevista coletiva.