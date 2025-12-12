Pedido da mãe que estava internada virou incentivo para Maria Clara se tornar campeã do mundo

Maria Clara Pacheco e o troféu de atleta do ano. Paulo Mumia / COB/DIVULGAÇÃO

Eleita melhor atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico, Maria Clara Pacheco subiu ao palco para agradecer a honraria. Durante o seu discurso na noite da quinta-feira (11), no Rio de Janeiro, se emocionou ao relatar o seu ano. Depois partiu para as entrevistas. Primeiro fez quase um "Essa é a sua vida" no SporTV. Respondeu perguntas de mais um, e mais outro, repórter de TV. Atendeu jornalistas de outras mídia na sequência.

Não importa quantas entrevistas fossem, ela sempre se emocionava ao contar a sua história. Neste ano, sua mãe Vila esteve perto da morte devido a um tumor no cérebro. Durante a internação na UTI, veio a dúvida se Maria Clara deveria viajar para competir ou ficar no Brasil para cuidar da mãe. A lutadora optou por competir e se tornou campeã mundial de taekwondo.

— Antes de eu ir para o Grand Prix de Charlotte, minha mãe ficou internada. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava como ela e não competia, ou ia competir. Meu treinador falou: "você não pode fazer nada por ela" — explica.

Antes do embarque, questionou o que a mãe queria de presente. "Uma medalha de ouro" foi a resposta. Generosa, Maria Clara ganhou bem mais. Foram nove competições disputadas. Em sete delas, foi campeã.

O nome de seu técnico, Zé Carlos, também foi citado repetidas vezes por ela. Os dois trabalham junto há apenas um ano. Tempo suficiente para multiplicar as conquistas.

— Depois dos Jogos Olímpicos, eu senti que podia mais, virar a atleta favorita ao ouro e campeã. Não sabia o que fazer, mas o José Carlos se tornou o meu treinador, assumiu uma equipe inteira, um B.O. pesado. Ele mudou tudo. Foi o grande responsável por uma virada de chave. Deixei de bater na trave e comecei a subir ao lugar mais alto do pódio — enfatizou.

A paulista se sagrou campeã mundial até 57 kg no taekwondo. Também a número 1 do ranking mundial e olímpico, além de ter conquistado o ouro no Grand Prix de Muju.

Na disputa, ela venceu Gabi Guimarães, do vôlei, e a campeã mundial Rebeca Lima, do boxe, e a skatista Rayssa Leal.