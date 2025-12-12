Olimpíadas

Atleta do ano
Notícia

Pedido da mãe que estava internada virou incentivo para Maria Clara se tornar campeã do mundo

Lutadora foi destaque no Prêmio Brasil Olímpico, realizado na noite de quinta-feira (11), no Rio de Janeiro

Valter Junior

Direto do Rio de Janeiro

