Dez destaques brasileiros em esportes olímpicos para observar em 2026

Caio Bonfim foi campeão mundial em 2025. JEWEL SAMAD / AFP

O ano pós Olimpíadas costuma ser de menos medalhas, já que as principais estrelas tiram uma temporada "sabática". No entanto, 2025 mostrou-se um ano positivo para o Brasil nos esportes olímpicos.

Em Mundiais, os atletas brasileiros somaram seis medalhas de ouro, 10 pratas e 4 bronzes, com 20 no total. O número é igual aos pódios conquistados em Paris, na França, em 2024. As conquistadas citadas não contabilizam medalhas obtidas em Mundiais nas provas que não estão no programa olímpico.

Zero Hora selecionou 10 destaques em modalidades olímpicas para ficar de olho na próxima temporada. Confira:

Caio Bonfim (atletismo)

Medalhista de prata na Olimpíada de Paris, Caio colocou a bandeira do Brasil no topo do pódio no Mundial de Atletismo deste ano. Ele conquistou o ouro nos 20km da marcha atlética, sua especialidade na modalidade. Mesmo com 34 anos, deve ser uma das apostas de medalha em Los Angeles 2028.

Rebeca Lima (boxe)

Em sua primeira participação em um Mundial adulto, fechou a campanha com a medalha de ouro. Aos 23 anos, foi um dos alicerces do bom momento do boxe brasileiro em 2025.

Equipe de conjunto de Ginástica Rítmica

Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha entraram o ano como uma das principais apostas de medalha na temporada. E consolidaram seus nomes na história do esporte brasileiro. No Mundial do Rio de Janeiro, garantiram uma prata inédita, a só 0.300 do campeão Japão.

Maria Clara Pacheco (taekwondo)

A conquista do ouro no Mundial em Wuxi, na China, por si só, já seria gigantesca. Mas o topo do pódio ganhou ainda mais força por ser alcançado depois de 20 anos. Aos 22, Maria Clara embarcou no Mundial da China como líder do ranking e como a principal cabeça de chave em sua categoria. Em território chinês, confirmou seu favoritismo.

Yago Dora (surfe)

A força da Brazilian Storm cresceu com a conquista do título mundial pelo quinto brasileiro diferente. Após Gabriel Medina, Adriano de Souza, Filipe Toledo e Italo Ferreira, o paranaense sagrou-se campeão mundial da WSL e colocou-se no páreo para disputar os Jogos de Los Angeles.

Hugo Calderano (tênis de mesa)

O brasileiro fecha 2025 como o terceiro melhor jogador do mundo conforme o World Table Tennis (WTT). O ano teve conquista inédita para o brasileiro, com a prata inédita no Mundial de tênis de mesa — que só fica atrás das Olimpíadas em importância na modalidade. Ainda assim, Hugo Calderano se consolidou entre os grandes nomes do esporte com uma medalha histórica para o Brasil.

Em abril, Hugo havia se tornado o primeiro mesa-tenista de fora da Ásia ou da Europa a conquistar o título da Copa do Mundo, com direito a vitória sobre o número 1 do mundo na final, o chinês Lin Shidong.

Alison dos Santos (atletismo)

Piu, como é conhecido, conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras no Mundial de Tóquio, no Japão. Dono de dois bronzes olímpicos e campeão mundial da prova em 2022, o brasileiro de 25 anos voltou a se colocar no mais alto nível da prova.

Shirlen Nascimento (judô)

A judoca, de 25 anos, conquistou a medalha de bronze no Mundial de judô, em Budapeste, na Hungria.

Número 21 do ranking mundial, não era uma das favoritas ao pódio, mas venceu quatro lutas, uma delas contra a sul-coreana Huh Mi-Mi, vice-campeã olímpica, para chegar ao bronze.

Vôlei feminino

A geração comandada por Gabi segue batendo na trave em grandes competições. Neste ano, conquistou o bronze no Campeonato Mundial e ficou com a prata na Liga das Nações de vôlei. Sob a batuta de José Roberto Guimarães, a geração tem bons nomes, caso de Júlia Kudiess e Júlia Bergmann.

Miguel Hidalgo (triatlo)

Em 2025, ele se tornou vice-campeão mundial de triatlo, dando ao Brasil, pela primeira vez, um pódio entre os melhores do mundo da modalidade.