COB entrega Prêmio Brasil Olímpico nesta quinta-feira aos melhores atletas do ano

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) estende na noite desta quinta-feira (11) o tapete vermelho para as principais estrelas do esporte brasileiro. A partir das 20h, os melhores atletas do país serão agraciados no Prêmio Brasil Olímpico 2025, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

A principal categoria da premiação homenageará o Melhor Atleta do Ano. No masculino estão na disputa Caio Bonfim (marcha atlética), Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe); e no feminino Gabi Guimarães (vôlei), Maria Clara Pacheco (taekwondo), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Lima (boxe).

— O Prêmio Brasil Olímpico é uma homenagem às melhores performances dos atletas brasileiros no ano. Todos mostraram um grande desempenho. E dentre os melhores resultados em todas as modalidades olímpicas existem aqueles que marcaram seus nomes na história nesta temporada. Quando olhamos a lista dos melhores, foi fácil identificar que esses oito atletas, de sete esportes olímpicos diferentes, tiveram um 2025 fantástico e mostraram a diversidade do Time Brasil — avalia Emanuel Rego, diretor-geral do COB.

Ao todo, serão mais de 70 premiações, com 56 modalidades contempladas. Atletas de 16 unidades federativas serão premiados. Dois gaúchos receberão a honraria. O judoca Daniel Cargnin, da Sogipa. Em novembro, ele conquistou a medalha de bronze da categoria leve (até 73 kg) do Grand Slam de Judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos; e Nicole Silveira, do skeleton. Ela conquistou um inédito quarto lugar no Mundial da modalidade, disputado em em Lake Placid, Estados Unidos. Este é o melhor resultado do Brasil em todos os tempos em mundiais de esporte de inverno.

Entre as premiações da noite é a escolha de Atleta da Torcida. Gabi Guimarães (vôlei), conjunto de ginástica rítmica, e Flávia Saraiva (ginástica artística), disputam a honraria no feminino. Já na categoria masculina os finalistas são João Fonseca (tênis), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Alison dos Santos, o Piu (atletismo).

Os torcedores podem votar nos seus atletas favoritos pelo site do Comitê Olímpico do Brasil (COB) até as 18h.

O troféu Vanderlei Cordeiro de Lima será dado à equipe de Remo Quatro Sem. Ela conquistou uma medalha de bronze histórica nos Jogos Pan-americanos de Assunção 2025, mesmo após perderem um remo durante a prova.

O troféu Adhemar Ferreira será concedido ao velejador Robert Scheidt, dono de cinco medalhas olímpicas. Este prêmio homenageia atletas com trajetórias expressivas e que deixaram um legado para sua modalidade.

Indicados a Melhor Atleta do Ano

Feminino

Gabi Guimarães (vôlei)

Gabi é estrela do vôlei. Volleyball World / Divulgação

Principal nome da equipe brasileira bronze no Mundial da Tailândia. Foi eleita a melhor ponteira da competição, além de ter sido a segunda maior pontuadora. Também conquistou a medalha de prata na Liga das Nações.

Maria Clara Pacheco (taekwondo)

Paulista foi campeão mundial de taekwondo. Wander Roberto / Divulgação/COB

A paulista se sagrou campeã mundial até 57 kg no taekwondo. Também a número 1 do ranking mundial e olímpico, além de ter conquistado o ouro no Grand Prix de Muju.

Rayssa Leal (skate)

Rayssa Leal empilhou conquistas no ano. Gaspar Nóbrega / Divulgação/COB

Dona de duas medalhas olímpicas, venceu este ano o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio e as etapas de Miami e Brasília da SLS, e também o Super Crown em São Paulo.

Rebeca Lima (boxe)

Rebece foi ouro no Mundial de boxe. World Boxing / Divulgação

Medalha de ouro no Mundial de Liverpool na categoria até 60 kg, contribuindo para a melhor campanha do Brasil na história da competição. Um dos principais nomes da nova geração do boxe.

Masculino

Caio Bonfim (marcha atlética)

Caio Bonfim é o atual vencedor do prêmio. JEWEL SAMAD / AFP

Foi ouro nos 20 km e prata nos 35 km no Mundial de Atletismo, além de ser líder mundial nos 20.000m.

Henrique Marques (taekwondo)

Henrique Marques (dir.) fez história no taekwondo. Miriam Jeske / COB

Medalha de ouro no Mundial na categoria até 80 kg. É número 1 do mundo, além de vencedor do Grand Prix Challenge.

Hugo Calderano (tênis de mesa)

Canderano quebra hegemonia asiática no tênis de mesa. ITTF Americas / Divulgação

Se tornou o primeiro brasileiro campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa e prata no Mundial de Doha.

Yago Dora (surfe)

Yago Dora faz parte da Brazilian Storm. Ed Sloane / World Surf League / Divulgação

Foi campeão mundial da WSL 2025, conquistando o oitavo título brasileiro em 11 anos.