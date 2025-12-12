Caio Bonfim e mãe vencem Prêmio Brasil Olímpico e se emocionam: "Fiquei mais nervoso com ela do que comigo"

Caio Bonfim foi eleito o atleta do ano pela segunda vez. Alexandre Loureiro / COB/Divulgação

Caio Bonfim ganhou o mundo caminhando. Mas na quinta-feira (11) foi preciso correr. O caos aéreo brasileiro quase impediu a sua presença no Prêmio Brasil Olímpico. Foi preciso se desdobrar para chegar a tempo no evento realizado no Rio de Janeiro pelo Comitê Olímpico do Brasil. Caso tivesse sido vencido pelos problemas, a premiação teria perdido uma das histórias mais emotivas da noite.

Campeão mundial da marcha atlética na prova dos 20km e vice nos 35 km, ele foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor atleta masculino do Brasil. A epopeia para sair de Brasília e em cima do laço valeria mais um prêmio.

Ele saiu de casa, em Brasília, às 7h. Primeiro seu voo atrasou, depois foi cancelado. Conseguiu embarcar à tarde. Mas ao chegar no Rio de Janeiro quase foi vencido pelo trânsito.

— (O GPS) dizia que faltavam 40 minutos para chegar. A gente andava 10 minutos e seguia faltando 40. Me arrumei aqui mesmo — contou.

A sensação de subir ao palco para receber o troféu de atleta do ano era conhecida. A novidade foi ver a mãe sob os holofotes no mesmo palco.

Além de mãe, Gianetti é treinadora do filho. Caio afirma e reafirma que os treinamentos dela aprimoraram a sua técnica, transformando-o em um campeão mundial. Ele não titubeou ao falar de qual momento o emocionou mais.

— Foi o mais legal (ela ganhar). Quando você ganha, seus treinadores se sentem realizados. É muito justo ela ser coroada. Muito orgulho. Estava mais nervoso quando foi ela do que quando foi eu — relatou.

Emoção em família

A mãe-treinadora parecia com um cabide nos lábios tão grande era o seu sorriso. Disse estar feliz durante a cerimônia pela sua vitória, mas ansiosa para comemorar a do filho.

— Fiquei muito emocionada, primeiro quando soube que fui escolhida. Me sinto honrada. E tinha a disputa do Caio com os outros meninos. Estamos levando para casa esses dois troféus Sentido de dever cumprido, de serviço prestado ao meu país.