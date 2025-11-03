Olimpíadas

Jovem promessa
Notícia

A história da cubana que foi campeã brasileira sub-17 de levantamento de peso

Alessandra Batista tem 15 anos e saiu de Cuba em busca de uma vida melhor no Brasil

João Praetzel

Enviar emailVer perfil

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS