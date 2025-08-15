Olimpíadas

Primeira brasileira a disputar o Tour de France comemora participação e revela chance de ganhar etapa: "Sei onde eu quero chegar"

Tota Magalhães participou de uma das principais provas do ciclismo de estrada entre o fim de julho e o começo de agosto

João Praetzel

