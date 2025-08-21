Olimpíadas

Na Suécia
Notícia

Hugo Calderano vence sul-coreano e avança para as quartas de final do Europa Smash

Brasileiro não teve dificuldades para vencer Oh Junsung nesta quinta-feira, em Malmo

João Praetzel

Esportes

