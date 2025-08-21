Hugo Calderano vence sul-coreano e avança para as quartas de final do Europa Smash

Hugo Calderano é o atual número 3 do mundo. Divulgação / WTT

A busca de Hugo Calderano pelo título do Europa Smash segue viva.

Nesta quinta-feira (21), o brasileiro venceu o sul-coreano Oh Junsung, com parciais de 11/4, 11/8, 11/7, e avançou para as quartas de final da competição de tênis de mesa em Malmo, na Suécia.

Agora, o número 4 do mundo enfrentará o alemão Benedikt Duda, na sexta-feira, às 9h15min (horário de Brasília).

— Nas quartas começam as partidas em melhor de sete, então, com certeza, vai ser mais uma batalha muito dura. O Duda está em uma fase muito boa também, acabou de entrar pela primeira vez no Top 10 — analisou o brasileiro.

Nos dois jogos já realizados entre os dois, Calderano levou a melhor.

— Vai ser um jogo bem disputado, contra o primeiro canhoto que vou enfrentar nessa competição. Vai ser um estilo de jogo muito diferente.