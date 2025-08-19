Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem australianos e avançam para as quartas do Europe Smash

Dupla passou facilmente por australianos. ITTF World / Divulgação

Bruna Takahashi e Hugo Calderano passaram pelo primeiro desafio nas duplas mistas do Europe Smash 2025 de tênis de mesa em Malmö, na Suécia.

A dupla dos principais mesatenistas brasileiros bateu os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu, por 3 a 1, com parciais de 11/6, 11/7, 7/11 e 11/4, e avançou para as quartas de final.

Na próxima fase, eles irão enfrentar Sora Matsushima e Satsuki Odo, do Japão, cabeças de chave número 4 do torneio. O jogo será às 9h55min desta quarta-feira (20).

— Nas duplas, é necessário entender a melhor forma de jogar com a sua parceria. Ainda precisamos de mais algum tempo e experiência. Temos muito espaço para crescer, até pelo nosso nível competindo individualmente. Treinando mais e ganhando essa experiência nas competições, podemos nos tornar uma dupla forte — analisou Hugo, que foi complementado por Bruna:

— Sinto que estamos jogando muito bem. Espero que a gente continue dessa forma e também curtindo o processo. Somos uma dupla recém-formada, estamos jogando há pouco tempo juntos, então precisamos também desfrutar dessa evolução.

Com o resultado, a dupla do Brasil atinge as quartas de final desta competição pela primeira vez. O melhor resultado era as oitavas de final do Singapura Smash 2025 no início do ano.