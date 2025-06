Daniel Cargnin é recepcionado após vice-campeonato mundial de judô: "Não posso cometer os mesmos erros do ciclo passado"

Tem virado rotina para Daniel Cargnin chegar das competições e ser recebido com um churrasco nas dependências da Sogipa. A tradição foi criada por João Derly para todo atleta que conquista medalha em campeonatos importantes no judô.

E se a conquista já é especial, fica ainda mais saborosa com as carnes assadas pelo ex-judoca da Sogipa e duas vezes campeão mundial na categoria 66kg.

Entre as fotos, um pedaço de matambrito de porco e um assado de tiras, Cargnin falou sobre a conquista da medalha de prata na Hungria e sobre o aprendizado do último ciclo olímpico até Paris.

— Eu estou muito feliz, mas eu não posso cometer os mesmos erros do ciclo passado. Eu medalhei no Mundial (foi bronze em 2022) e, de certa forma, relaxei. As coisas não aconteceram como eu queria, então é botar a cabeça no lugar e ver o que eu errei, acertei e voltar a ser o mesmo Daniel — disse em entrevista ao Grupo RBS.