Brasil luta, mas perde para Cuba na Liga das Nações masculina de vôlei

Darlan foi o maior pontuador do Brasil no jogo, com 21 pontos. Divulgação / FIVB

O Brasil conheceu sua primeira derrota na Liga das Nações de vôlei masculino logo na segunda rodada.

Depois de vencer o Irã na estreia da competição, o time de Bernardinho perdeu para Cuba por 3 sets a 2 (parciais de 25/27, 24/26, 25/21, 25/20 e 13/15).

A equipe abriu perdendo as duas primeiras parciais, mas se recuperou, sendo derrotada apenas no tie-break.

Os brasileiros voltam à quadra no Maracanãzinho no sábado (14), às 10h, contra a Ucrânia. Os adversários venceram os Estados Unidos por 3 sets a 0 na estreia.

Primeiro set

O primeiro set da partida no Maracanãzinho foi tão equilibrado que lembrou inúmeros confrontos entre as duas equipes.

Entre pontos trocados, os cubanos abriram 10 a 7 no começo da parcial. Os brasileiros voltaram para a partida com um ponto de ataque de Darlan. O Brasil fizeram 19 a 17 e chegaram a ter o match point.

No entanto, Cuba voltou a pontuar e fechou o set com um contra-ataque após uma péssima largada de Darlan no meio da quadra.

Segundo set

A parcial anterior se repetiu no set seguinte. Um jogo bastante equilibrado com bastante troca de pontos entre as duas equipes.

No 19 a 18, Darlan soltou o braço e empatou o jogo. O ponto levantou a torcida no Maracanãzinho. No entanto, Cuba conseguiu achar duas brechas seguidas no bloqueio brasileiro e conseguiu fechar o set em 26 a 24.

Terceiro set

O Brasil conseguiu reagir na terceira parcial. Honorato abriu a contagem do set em ponto de ataque.

Os brasileiros ficaram em vantagem a partir do 13º ponto. Dali em diante, tomaram conta da parcial. A equipe de Bernardinho soube administrar o marcador e fechou o terceiro set em 25/21.

Quarto set

Cuba dominava a parcial e parecia que fecharia o jogo em 3 a 1. O cenário mudou a partir do 18/16.

O Brasil conseguiu enfileirar três pontos seguidos e virou para 19/18. Dali em diante, os brasileiros tomaram o controle do set.

Chizoba fez dois pontos em sequência e a equipe de Bernardinho conseguiu fechar em 25/20.

Quinto set

Na última parcial, o Brasil se impôs já no início, com um bloqueio de Cachopa, seguido por ace de Adriano, abrindo 3 a 0.