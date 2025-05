Rio de Janeiro será sede do Mundial de Tênis de Mesa de 2029

Hugo Calderano é o expoente brasileiro da modalidade. ITTF World / Divulgação

Com os bons resultados de Hugo Calderano e Bruna Takahashi, o Brasil ganhou a oportunidade de sediar o Mundial de Tênis de Mesa em 2029. A Federação Internacional de Tênis de Mesa anunciou, nesta terça-feira (27), que o Rio de Janeiro receberá o torneio daqui quatro anos.

A votação que coroou a capital fluminense foi realizada no congresso da entidade, que está sendo realizado no Qatar, sede do Mundial deste ano.

O Rio venceu a concorrência de Berlim, na Alemanha, a China, com a cidade indefinida, e San José, nos Estados Unidos, para garantir a realização da competição pela primeira vez nas Américas.

O Rio de Janeiro liderou as três rodadas de votação e a eleição foi confirmada com a vitória sobre a China na última delas, por 131 votos a 68.

— Realizaremos o maior Campeonato Mundial de todos os tempos. O Brasil tem desbravado fronteiras no tênis de mesa, graças a um trabalho muito sério da CBTM, dos treinadores, dos atletas e de toda a comunidade do esporte no país. O Rio estará de braços abertos para receber o mundo mais uma vez — afirmou Vilmar Schindler, presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

A cidade também competia para receber o Mundial de 2027, mas optou pela desistência para focar no torneio após os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Principal nome da modalidade, Hugo Calderano vive um 2025 fora de série. Ele foi campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa e, no último final de semana, foi vice-campeão mundial perdendo para o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo.