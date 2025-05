COB anuncia parceria em projeto de fornecimento de energia renovável e redução de emissão de gás carbônico

Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia; Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia; Emanuel Rego, diretor-geral do COB; Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB, anunciaram parceria das entidades. Alexandre Loureiro / COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, nesta quinta-feira (15), parceria com a Neoenergia, empresa do ramo energético. O evento foi realizado no CT do Time Brasil, no Rio de Janeiro.

O acordo contempla o fornecimento de energia elétrica 100% renovável, no mercado livre, para o Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro. O abastecimento de energia para o CT começou em março deste ano e irá até o fim de 2025.

— Um passo significativo em direção ao um futuro mais responsável do esporte brasileiro. Estamos trabalhando para fortalecer a cultura de sustentabilidade em todos os níveis do COB, no cotidiano dos nossos colaboradores, nos processos de trabalho, nos eventos realizados e nas missões — explicou Emanuel Rego, diretor-geral do COB e campeão olímpico.

A parceria possibilitará ao comitê brasileiro reduzir a emissão de gás carbônico em torno de 100 toneladas até o fim do ano. A energia renovável fornecida permitirá ao COB zerar as emissões relacionadas ao escopo 2, que trata especificamente do consumo de energia elétrica.

Alcançando compromisso

A iniciativa entre a Neoenergia e o COB ajuda o comitê olímpico a atingir o compromisso acertado com o movimento Esporte pela Ação Climática (Sports for Climate Action – S4CA), em 2020. À época, ficou estabelecido o objetivo de diminuir ou compensar em 50% as emissões de gases de efeito estufa da organização até 2030.

— A gente se identifica muito com os pilares do COB. Um acordo que ajuda a posicionar o comitê como referência de sustentabilidade. Estamos muito felizes em partir para esse projeto e unir duas marcas muito sólidas. A parceria com o COB reafirma nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade — ressalta Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia.

A empresa do ramo energético já era patrocinadora do COB desde julho do ano passado. Além disso, era uma das apoiadoras do esporte feminino brasileiro, patrocinando nomes como Ana Vitória Magalhães, a Tota (ciclismo); Bruna Kajiya (kitesurfe); Mirelle Leite (atletismo); Ana Marcela (águas abertas); Celine Bispo (natação); Antonia Silva (futebol); Bia Souza (judô) e Rayane Soares (atletismo paralímpico).