Após volta aos tatames, Bia Souza projeta temporada de 2025: "O ciclo olímpico é uma construção"

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, Bia Souza voltou aos tatames quase um ano depois de subir ao lugar mais alto do pódio na França.

No última final de semana, ela disputou o Grand Slam de Judô de Astana, no Cazaquistão, e perdeu a disputa da medalha de bronze para a japonesa Ruri Takahashi, por ippon, no "golden score".