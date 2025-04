Brasil tem desempenho animador no início do ciclo para Los Angeles 2028; veja a opinião de especialistas

Thamela e Vic venceram a etapa de Saquarema do Circuito Mundial de vôlei de praia. Divulgação / FIVB

Pouco menos de um ano depois do fim dos Jogos Olímpicos de Paris, o ciclo do esporte brasileiro visando a próxima edição, em Los Angeles, está a pleno vapor.

O começo da temporada de 2025 anima até os torcedores mais pessimistas do Brasil pensando na Olimpíada de 2028. Nos primeiros quatro meses do ano, o país acumula grandes resultados nas mais diversas modalidades.

Esportes em destaque

A mais recente conquista brasileira foi de Hugo Calderano. O mesa-tenista venceu a Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau, na China, derrotando o número 1, 2 e 3 do ranking. O título o eleva de patamar logo no começo de mais um ciclo olímpico.

— Obviamente é um ciclo muito longo. A gente teve dois deles impactados pela pandemia, um mais longo e outro mais curto. É um atestado desse começo de temporada, da qualidade dos atletas que a gente tem. Acho que é importante lembrar que é começo do ciclo. Muita coisa vai rolar até Los Angeles mas a regularidade é sempre algo a ser enaltecida — explica Sergio Arenillas, narrador dos canais Sportv.

Calderano venceu a Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau, na China. ITTF World / Divulgação

Além de Calderano, o Brasil teve resultados consistentes em outros esportes. No handebol masculino, pela primeira vez na história, a equipe foi às quartas de final do Mundial, vencendo equipes como Noruega e Suécia.

Em duas etapas do Elite Feminino de vôlei de praia, duas vitórias brasileiras. Na World Surf League (WSL), Italo Ferreira venceu duas das quatro etapas e lidera o ranking mundial. Apesar dos bons desempenhos, especialistas tratam a euforia por eles com cautela.

— Estas conquistas mostram atletas em alto nível, mas não podem ser tomadas como definitivas, até porque muito ainda está por acontecer nesse período até Los Angeles. Mas é evidente que, se os resultados aparecem é algo a ser saudado, porque mostra que o caminho é conhecido. Mas não é possível acreditar que eles possam ser definitivos — ressalta André Silva, repórter da Rádio Gaúcha e especialista em esportes olímpicos.

Oportunidades no novo ciclo

Historicamente, o ano seguinte aos Jogos Olímpicos costuma ser com conquistas de nomes que quase medalharam na Olimpíada e também de quem está surgindo no cenário internacional.

Isso, principalmente, por ser uma temporada em que os medalhistas olímpicos e campeões olímpicos estão de ressaca, então existe um hiato aberto para quem puder se destacar, como explica Guilherme Costa, jornalista do Grupo Globo e especialista em esportes olímpicos.

— Em via de regra quem se destacou na Olimpíada vai ter um ano bem mais calmo. É o que acontece não só no Brasil como no mundo inteiro, a gente vê muitos campeões olímpicos tirando um ano sabático para aguentarem o ciclo depois, com três anos de paulada de treino — explica Costa, que conclui:

— Não existe um número muito concreto de quem é campeão mundial no primeiro ano do ciclo olímpico vai ser campeão olímpico, mas esse primeiro ano do ciclo olímpico é muito importante para esses dois tipos de atletas para que eles se coloquem ali no grupo dos melhores do mundo nos campeonatos mundiais.

