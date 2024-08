As semifinais e finais do surfe da Olimpíada de Paris 2024 tiveram horário adiado, neste sábado (3), devido à previsão do tempo em Teahupoo, na costa sudoeste do Taiti, onde as provas são realizadas. A condição das águas da praia está classificada com o código laranja. Dois brasileiros continuam na disputa: Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb.