Brasil e Estados Unidos irão se reencontrar nesta quinta-feira (8), às 11h, pelas semifinais do vôlei feminino das Olimpíadas de Paris. É um confronto histórico, que já decidiu o ouro olímpico em três oportunidades. A vantagem é brasileira, com as conquistas em Pequim e em Londres. Em Tóquio, no entanto, quem levou a melhor foram as adversárias.