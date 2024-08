Os três representantes brasileiros do hipismo foram desclassificados da disputa de saltos por equipes na manhã desta quinta-feira (1º), nas Olimpíadas de Paris. O motivo foi a localização de um ferimento no cavalo Nimrod de Muze, que competiu com Pedro Veniss. Além de ser eliminado da prova, junto aos colegas, o cavaleiro e sua montaria estão fora do torneio individual.