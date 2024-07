O Brasil voltou a subir no pódio dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta terça-feira (30). As meninas da ginástica artística conquistaram a medalha de bronze inédita na final por equipes. As responsáveis pelo feito foram Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares.