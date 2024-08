Prodígio Notícia

Quem é Adriano, revelação da seleção brasileira de vôlei masculino

Ponteiro de 22 anos marcou 18 pontos em partida contra Polônia nesta quarta-feira (31). Com a seleção, esteve nas conquistas do bronze no Campeonato Mundial de 2022, no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2023 e na campanha da Liga das Nações deste ano

31/07/2024 - 09h42min Atualizada em 31/07/2024 - 09h47min