O possível impedimento de nadar no Sena durante as Olimpíadas de Paris deve mudar a estratégia de todos os atletas, conforme o chefe da equipe brasileira de triatlo, Sérgio Santos. Horas antes do início da competição masculina na segunda-feira (29), a prova da modalidade que combina natação, ciclismo e corrida foi adiada, devido aos níveis de poluição das águas. Uma nova tentativa será feita na quarta-feira (31), às 5h45min, no horário de Brasília.