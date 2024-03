Uma bolsa com um computador e duas chaves USB, que continham planos de segurança dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, foi furtada na segunda (26), na capital francesa. O crime aconteceu em uma estação de trem parisiense e foi confirmado pela polícia local. O dono da bolsa é um engenheiro da prefeitura de Paris. Ele colocou sua bagagem no espaço acima do assento. O servidor percebeu, posteriormente, o desaparecimento da bolsa.