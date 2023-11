O Brasil brilhou nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, garantindo o ouro em todas as disputas da ginástica rítmica. Poucos dias depois do grande feito, foi oficializado nesta quinta-feira (23) que o país será sede, pela primeira vez, de um Campeonato Mundial da categoria. A 41ª edição, em 2025, será realizada no Rio de Janeiro.