Três jogadores da dupla Gre-Nal são convocados para a seleção brasileira sub-17

Vitão, João Bezerra e David Brendo são os representantes da Dupla na seleção. Montagem sobre fotos / Angelo Pieretti, Grêmio / Nathan Bizotto, Inter

A seleção brasileira sub-17 foi convocada para dois amistosos contra a Venezuela. Nesta sexta-feira (31), o técnico Carlos Eduardo Patetuci chamou 25 jogadores para os jogos que serão disputados na Granja Comary, em Teresópolis, nos dias 20 e 23 de agosto.

A dupla Gre-Nal conta com três representantes na lista. Do lado do Inter, o centroavante João Bezerra foi chamado pela quarta vez em 2026. Nesta temporada, ele estreou no time profissional no Inter e ganhou mais espaço com Paulo Pezzolano na intertemporada. Ele entrou em campo na derrota para o Athletico-PR, recentemente.

Quanto ao Grêmio, são dois atletas na convocação. O goleiro Vitão, que alcançou a quinta convocação na categoria, e o zagueiro David Brendo, que foi chamado pela quarta vez.

Os três jogadores estiveram com a equipe na disputa do Sul-Americano da categoria, disputado em abril, em que o Brasil ficou com a terceira colocação.

Os amistosos contra a Venezuela servirão de preparação para a Copa do Mundo sub-17, que ocorrerá entre novembro e dezembro, no Catar.

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