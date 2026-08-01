Fifa desiste de projeto de privatização da Copa do Mundo após pressão das federações

Gianni Infantino desistiu de dar andamento no projeto. Cyril NDEGEYA / AFP

Após a repercussão negativa nesta sexta-feira (31), o presidente da Fifa Gianni Infantino desistiu de dar andamento no projeto que criava uma empresa focada em arrecadar dinheiro privado na tentativa de privatizar as competições organizadas pela entidade, incluindo a Copa do Mundo.

O anúncio veio em formato de nota divulgado pela Fifa e pelo próprio mandatário. A entidade informou que o projeto de criação da Fifa Forward Enterprise (FFE) foi descartado após a repercussão negativa gerada nos últimos dias.

— Após ouvir atentamente a todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões que, independentemente do nível de apoio, já não servem ao objetivo inicialmente proposto. Nosso objetivo sempre foi - e sempre será – unir e melhorar. Consequentemente, esta proposta não prosseguirá — disse o comunicado oficial.

A carta escrita em primeira pessoa, carrega o pensamento de Infantino, que explicou a intenção voltado ao futuro do futebol mundial.

— Olhando para o futuro, minha intenção é reunir todas as partes interessadas nos próximos dias e semanas, num espírito de interesse comum pelo nosso esporte, e com o objetivo de continuar a desenvolver o futebol em todos os lugares, e particularmente naqueles países que mais precisam do nosso apoio — concluiu a nota.

O que era o projeto?

A criação da Fifa Forward Enterprise fazia parte de um plano para reorganizar a exploração comercial das principais competições da Fifa. A expectativa da entidade era vender uma participação minoritária da nova empresa, acumulando cerca de 4,2 bilhões de dólares.

Segundo a entidade, os recursos captados permitiriam ampliar significativamente os investimentos destinados às federações e aumentariam a receita obtida com direitos de transmissão e patrocínios, preservando, segundo a entidade, o controle da organização sobre seus ativos e competições.

Boicote das federações

Contrariados à ideia, os países europeus haviam anunciado na última quinta-feira (30) um boicote aos torneios organizados pela Fifa — uma maneira de protestar contra o plano de Infantino.

Além da Europa, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) desaprovaram a ideia.

Veja a nota completa da Fifa:

Declaração atribuível ao Presidente da FIFA

O projeto FIFA Forward Enterprise tinha a intenção de fornecer uma base para fortalecer ainda mais nossas Associações Membro da FIFA e nosso esporte em todo o mundo, especialmente naqueles países onde o apoio é mais necessário. E mais ainda, como dissemos desde o início, para fazer isso somente se uma maioria das Associações Membro da FIFA estivesse a favor e sempre sujeito a um processo de consulta com elas, o Conselho da FIFA, as Confederações e os demais interessados.

Após ouvir atentamente todas as opiniões, tornou-se claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, não estão mais no interesse do objetivo estabelecido em primeiro lugar.

Nosso propósito sempre foi — e sempre será — unir e melhorar.

Em consequência, esta proposta não prosseguirá.

Olhando para o futuro, minha intenção é reunir todas as partes interessadas nos próximos dias e semanas no espírito de interesse compartilhado em nosso jogo, e com o objetivo de continuar a crescer o futebol em todos os lugares, particularmente naqueles países que mais precisam de nosso apoio.

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