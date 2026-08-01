Esportes

Cancelado
Notícia

Fifa desiste de projeto de privatização da Copa do Mundo após pressão das federações

Gianni Infantino afirmou que a repercussão negativa foi fator determinante para encerrar a ideia de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS