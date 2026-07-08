Zverev vence Fritz e vai enfrentar Féry nas semifinais de Wimbledon

Deixando para trás o revés do ano passado, quando foi eliminado na primeira rodada por Arthur Rinderknech, o número 3 do mundo, Alexander Zverev, se classificou para as semifinais de Wimbledon nesta quarta-feira (8) ao derrotar o americano Taylor Fritz (7º do ranking) por 6-4, 6-4 e 6-2, em menos de duas horas.

"Estou extremamente feliz por estar nas semifinais, especialmente contra o Taylor, a quem eu não vencia há dois anos", disse o alemão.

Zverev é apenas o terceiro tenista alemão na Era Open a alcançar as semifinais de todos os torneios de Grand Slam, depois de Boris Becker e Michael Stich, o último alemão a vencer Wimbledon no torneio masculino, em 1991.

"Estou simplesmente feliz por continuar no torneio. No ano passado, eu já estava treinando em quadra dura", acrescentou Zverev.

"É um sonho realizado finalmente jogar bem em Wimbledon. Esperei muito tempo por isso".

Zverev, que recentemente conquistou seu primeiro título de Grand Slam em Roland Garros aos 29 anos, chegará à semifinal como favorito contra a grande surpresa do torneio, o britânico Arthur Féry (114º do ranking).

Féry se tornou o primeiro jogador a receber um convite ('wildcard') a alcançar a fase semifinal após vencer o italiano Flavio Cobolli (9º) por 6-4, 7-6 (7/4) e 6-0, também nesta quarta-feira.

"Tudo bem, vocês podem todos torcer pelo Fery. Eu entendo", brincou Zverev, ao falar com o público.

O número 3 do mundo anulou o jogo de Taylor Fritz, semifinalista do torneio no ano passado, apesar de o americano ter vencido dez dos quinze confrontos anteriores entre eles.

Depois de vencer o primeiro set por 6-4, Zverev ganhou o segundo pelo mesmo placar, conseguindo uma quebra de serviço crucial quando o placar estava 4-4 e fechando a parcial com o saque.

No último set, o alemão rapidamente quebrou o serviço de um americano visivelmente desanimado quando o placar marcava 1-1, e voltou a quebrar o saque do adversário em 3-1 com uma devolução de backhand na paralela que deixou Fritz estático na linha de fundo.

Diante do confiante Zverev, Fritz não conseguiu aproveitar as poucas oportunidades que teve durante a partida, especificamente quatro 'break points'.