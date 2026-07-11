Zverev desafia retrospecto negativo e favoritismo de Sinner em busca de título inédito; o que esperar da final de Wimbledon

A grama sagrada de Wimbledon vai coroar o campeão de 2026 neste domingo (12). O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, enfrenta o alemão Alexander Zverev, na decisão do terceiro Grand Slam da temporada.
Sinner ainda busca um primeiro Grand Slam na temporada. Na Austrália, Carlos Alcaraz levou a melhor. Já em Roland Garros, após eliminação surpreendente do italiano, Zverev conquistou seu primeiro major na carreira.
Assim, o alemão vai em busca de um título inédito. Sinner, por outro lado, busca o bicampeonato no All England Lawn Tennis Club, após o título de 2025.
Independente do resultado, Zverev será o novo número 2 do mundo, quando o ranking for atualizado pela ATP na segunda-feira (13). Isso porque Carlos Alcaraz, atual vice-campeão, não conseguiu defender seus pontos da temporada passada por conta da lesão que o afasta do circuito há pelo menos dois meses.
Retrospecto a favor de Sinner
Favorito, Sinner conta com o retrospecto ao seu favor. São 14 jogos, com vantagem de 10 a 4 para o italiano no histórico de confrontos da ATP. Nos últimos nove jogos, vitórias do número 1 do mundo.
Para o comentarista da ESPN, Bruno Soares, o italiano chega como favorito. Segundo ele, Sinner espantou os fantasmas do último Grand Slam:
— Além de viver uma fase excelente, mostrou ao longo de Wimbledon que deixou para trás as dúvidas que surgiram após Roland Garros e vem elevando o nível a cada partida. O retrospecto também pesa a favor dele, já que venceu os últimos confrontos contra o Zverev. Mas o alemão também atravessa um grande momento.
Segundo ele, Zverev se livrou de um peso após conquistar seu primeiro Grand Slam na carreira. Isso elevou o nível de seu jogo:
— Depois de uma campanha muito sólida até a final, a expectativa é de que consiga equilibrar mais as ações desta vez. Será um duelo entre o atual campeão de Roland Garros e o atual campeão de Wimbledon, com todos os ingredientes para uma grande decisão — finalizou.