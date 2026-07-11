Zverev desafia retrospecto negativo e favoritismo de Sinner em busca de título inédito; o que esperar da final de Wimbledon

Zverev e Sinner decidem Wimbledon no domingo. Montagem sobre fotos / Henry Nicholls / AFP

A grama sagrada de Wimbledon vai coroar o campeão de 2026 neste domingo (12). O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, enfrenta o alemão Alexander Zverev, na decisão do terceiro Grand Slam da temporada.

Sinner ainda busca um primeiro Grand Slam na temporada. Na Austrália, Carlos Alcaraz levou a melhor. Já em Roland Garros, após eliminação surpreendente do italiano, Zverev conquistou seu primeiro major na carreira.

Assim, o alemão vai em busca de um título inédito. Sinner, por outro lado, busca o bicampeonato no All England Lawn Tennis Club, após o título de 2025.

Independente do resultado, Zverev será o novo número 2 do mundo, quando o ranking for atualizado pela ATP na segunda-feira (13). Isso porque Carlos Alcaraz, atual vice-campeão, não conseguiu defender seus pontos da temporada passada por conta da lesão que o afasta do circuito há pelo menos dois meses.

Retrospecto a favor de Sinner

Favorito, Sinner conta com o retrospecto ao seu favor. São 14 jogos, com vantagem de 10 a 4 para o italiano no histórico de confrontos da ATP. Nos últimos nove jogos, vitórias do número 1 do mundo.

Para o comentarista da ESPN, Bruno Soares, o italiano chega como favorito. Segundo ele, Sinner espantou os fantasmas do último Grand Slam:

— Além de viver uma fase excelente, mostrou ao longo de Wimbledon que deixou para trás as dúvidas que surgiram após Roland Garros e vem elevando o nível a cada partida. O retrospecto também pesa a favor dele, já que venceu os últimos confrontos contra o Zverev. Mas o alemão também atravessa um grande momento.

Segundo ele, Zverev se livrou de um peso após conquistar seu primeiro Grand Slam na carreira. Isso elevou o nível de seu jogo: