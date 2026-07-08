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Zverev bate Taylor Fritz e vai encarar zebra britânica na semifinal de Wimbledon

Alemão enfrenta Arthur Fery, 114º do ranking, na próxima fase do Grand Slam

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André Silva

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