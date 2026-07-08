Zverev bate Taylor Fritz e vai encarar zebra britânica na semifinal de Wimbledon

Embalado pelo primeiro título de Grand Slam da carreira, em Roland Garros, o alemão Alexander Zverev está nas semifinais de Wimbledon.
Nesta quarta-feira (8), o número 2 do mundo venceu o estadunidense Taylor Fritz por 3 a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 6/2, em uma hora e 59 minutos de partida.
Esta será a 12ª semifinal de Grand Slam da carreira de Zverev, a primeira na grama londrina. Na Era Aberta, ele é o segundo alemão com mais presenças nesta fase de um dos quatro principais eventos do circuito, atrás apenas de Boris Becker, que soma 18 semifinais.
Contra Fritz, para quem havia perdido os últimos sete jogos, Zverev venceu 77% dos pontos disputados com o primeiro serviço e marcou 14 aces.
Zebra britânica pelo caminho
O adversário de Alexander Zverev na semifinal, na sexta-feira (10), será o britânico Arthur Fery, 114º do ranking, que passou por Flavio Cobolli, cabeça de chave número 9, por 3 sets a 0, com parciais de de 6/4, 7/6 (7-4) e 6/0.
Fery se tornou o terceiro jogador com a classificação mais baixa desde 1985 a chegar às semifinais masculinas em Wimbledon, ficando atrás apenas do bielorrusso Vladimir Voltchkov (237º) em 2000 e do croata Goran Ivanišević (125º) em 2001.
Outra marca atingida pelo britânico é a de segundo convidado da organização a chegar às semifinais, assim como Ivanišević em 2001, ano em que ele levou o título.
Arthur Fery busca quebrar o jejum britânico em Wimbledon, que já tem uma década. Em 2016, Andy Murray levou o troféu.