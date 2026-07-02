Esportes

Favoritismo confirmado

Zverev avança em Wimbledon após vitória fácil contra Royer

Zverev busca resultado inédito em Wimbledon, onde nunca chegou às quartas de final após dez participações no torneio.

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AFP

Zero Hora

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