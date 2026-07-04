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Em Londres

Zverev avança às oitavas e iguala sua melhor campanha em Wimbledon

Alemão venceu Marcos Giron por 3 sets a 0 e encara Jiří Lehečka em busca de vaga nas quartas

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AFP

Zero Hora

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