Zverev avança às oitavas e iguala sua melhor campanha em Wimbledon

Zverev busca se tornar o sétimo tenista a vencer Roland Garros e Wimbledon consecutivamente. GLYN KIRK / AFP

Campeão de Roland Garros há pouco menos de um mês, o tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, avançou às oitavas de final de Wimbledon ao derrotar o estadunidense Marcos Giron (92º) neste sábado (4).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7-4) e 6/4, em duas horas e 33 minutos.

Embora a grama não seja sua superfície favorita, o alemão de 29 anos não teve dificuldades para vencer, apesar de Giron ter conseguido levar o segundo set para o tie-break.

Zverev foi mais uma vez letal no serviço, com 17 aces no total.

Giron chegou a ter uma oportunidade de quebra no terceiro set, mas o alemão se salvou acertando um saque vencedor.

— Estou muito feliz por ter vencido em três sets. Quero manter esse ritmo e jogar muitos outros jogos importantes— comemorou Zverev, que terá como próximo adversário o tcheco Jiri Lehecka (14º).

Em Wimbledon, o alemão nunca passou das oitavas de final, fase que alcançou em 2017, 2021 e 2024.

Zverev busca se tornar o sétimo tenista na Era Aberta a vencer Roland Garros e Wimbledon consecutivamente.

O alemão, que nunca brilhou no Grand Slam de Londres, tem uma boa oportunidade de chegar pelo menos às quartas de final pela primeira vez em sua décima participação, já que o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic estão na outra metade da chave.

Na próxima fase, Zverev vai enfrentar o tcheco Jiří Lehečka, 14º do mundo, que eliminou o espanhol Jaume Munar por 3 a 1, parciais de 6/4, 6/4, 4/6 e 6/4.