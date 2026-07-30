Zé Rafael rescinde no Santos de forma amigável após ser afastado por Cuca; Mayke vai à Justiça

Chegou ao fim nesta quarta-feira a frustrante passagem de Zé Rafael pelo Santos. O jogador estava fora dos planos do técnico Cuca e vinha treinando separado dos demais jogadores do grupo após a volta do elenco após as férias durante a Copa do Mundo. Clube e volante se acertaram de maneira amigável.

De acordo com a rádio Bandeirantes, o clube vai acertar os direitos de imagem que estavam atrasados com o jogador, mas no acordo apenas uma indenização será paga a Zé Rafael. O volante aceitou abrir mão do valor total do contrato que ia até dezembro de 2027.

Contratado no começo de 2025, Zé Rafael jamais se firmou no Santos. Ele chegou machucado ao clube e precisou passar por cirurgia de hérnia de disco, ficando um bom tempo afastado dos gramados. Apenas na segunda parte da temporada passada que o volante começou a defender o clube. Foram 28 jogos até o fim do ano e um golo anotado.

Em 2026, com a chegada do uruguaio Oliva e das boas aparições de nomes como Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique, o Gustavinho, Zé Rafael perdeu de vez espaço no grupo de Cuca. Foram somente 12 jogos e mais um gol anotado, antes de ser encostado no elenco, assim como Zé Ivaldo (foi para o Remo) e Mayke.