Zagueiro da seleção inglesa deixa o City depois de 10 anos e é anunciado pela Inter de Milão

O zagueiro John Stones, que disputou a Copa do Mundo 2026 com a Inglaterra, deixou o Manchester City após dez anos e foi anunciado nesta quinta-feira, 30, como novo reforço da Inter de Milão. O jogador de 32 assinou contrato com o time italiano que é válido até o final de junho de 2028.

Revelado pelo Barnsley, Stones se destacou com a camisa do Everton. O jogador foi contratado pelo City em 2016 e teve seu vínculo encerrado no clube ao final de junho. Com isso, ele chega à Inter sem custos.

Nas duas últimas temporadas, o zagueiro sofreu com problemas físicos e poucas atuações, o que também contribuiu para que o City não renovasse seu contrato.

Pelo clube inglês, Stones disputou 295 jogos, com 19 gols e 9 assistências. Ele se transformou em peça chave do esquema defensivo de Pep Guardiola, atuando, por vezes, também como volante, e conquistou tudo com a equipe: seis títulos da Premier League, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga, duas Supercopas da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa, uma Champions League e um Mundial de Clubes.