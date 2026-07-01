WTA Finals sai de Riad e será disputado em Indian Wells nesta temporada

Local já é sede de importante WTA 1000. WTA Tour / Divulgação

O WTA Finals, que reúne ao final de cada temporada as oito melhores tenistas do ano, será disputado em Indian Wells (Estados Unidos) em novembro, e não em Riad (Arábia Saudita), anunciou a organização do circuito feminino de tênis nesta quarta-feira (1º).

A capital saudita recebeu as últimas duas edições do Finals e estava programada para ser a sede em 2026, mas houve uma mudança de planos para o torneio, cuja atual campeã é a cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo.

Indian Wells, no deserto da Califórnia, é um local importante no calendário do tênis, recebendo todo mês de março um ATP Masters 1000 (masculino) e um WTA 1000 (feminino), a segunda principal categoria de torneios depois dos Grand Slams.

"A WTA pediu uma mudança de local do WTA Finals. A Federação Saudita de Tênis aceitou a proposta, e as duas organizações decidiram encerrar o acordo", que inicialmente fechava uma parceria de três anos, informou a organização em comunicado à imprensa.

Vários eventos esportivos programados para o Oriente Médio foram cancelados ou adiados nos últimos meses, desde que ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã desencadearam uma guerra na região em 28 de fevereiro.