World Boxing suspende restrições aos boxeadores russos

A federação internacional de boxe (World Boxing), reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), anunciou nesta quinta-feira (30) que autorizou boxeadores russos a participarem de suas competições sob as cores nacionais e com o hino de seu país.

A participação de boxeadores russos e bielorrussos em competições da World Boxing sob bandeira neutra já havia sido aprovada no final de abril.

Essa restrição foi suspensa para os boxeadores bielorrussos em meados de maio, e a Rússia agora segue o mesmo caminho.

"O Conselho Executivo concordou em permitir que atletas russos participem de competições da World Boxing a partir de agora, assim como boxeadores de qualquer outra federação nacional", afirmou a organização em um comunicado.

"No entanto, a World Boxing monitorará rigorosamente a conduta das delegações russas nos eventos, assim como o cumprimento dos protocolos antidoping", acrescentou.

Fundada em 2023 pelo cazaque Gennady Golovkin, a World Boxing é atualmente reconhecida pelo COI como o órgão dirigente global do esporte.

"O boxe russo está retornando ao cenário internacional. A World Boxing autorizou nossos atletas, em todas as categorias de idade, a competir em todos os eventos internacionais sob nossa bandeira nacional e com nosso hino", disse o ministro do Esporte da Rússia, Mikhail Degtyarev, em uma mensagem no Telegram.

Atletas russos e bielorrussos, que foram banidos de grande parte do cenário esportivo mundial após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, têm sido gradualmente reintegrados a certos esportes, principalmente sob status neutro e sem símbolos nacionais.

No início de julho, o COI anunciou a suspensão da punição ao Comitê Olímpico Russo e a remoção de algumas restrições impostas aos atletas russos, visando à sua possível participação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.