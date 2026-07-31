Wembanyama renova com a Nike e terá tênis com sua assinatura

O astro francês da NBA Victor Wembanyama concordou com a renovação de seu contrato com a marca esportiva Nike, num acordo que inclui o desenvolvimento de um tênis com sua assinatura, segundo diversas reportagens publicadas nesta sexta-feira (31).

O gigante do San Antonio Spurs assinará um contrato de "longo prazo", informou a ESPN, sem fornecer mais detalhes. Seu contrato atual expira em outubro.

A renovação do jogador de 22 anos e 2,24 metros de altura foi noticiada pela ESPN e pelo The Athletic, citando fontes não identificadas.

Wemby e a Nike publicaram um vídeo no Instagram mostrando uma explosão no espaço que dá lugar a um novo logotipo: "VW".

"Como um dos atletas mais singulares e influentes do mundo, Victor é um talento geracional que continua a inspirar a próxima geração do esporte", afirmou a Nike em comunicado enviado ao The Athletic.

"Estamos muito empolgados com tudo o que construímos juntos e esperamos conquistar mais vitórias no futuro", acrescentou o texto.

A renovação ocorre depois que o astro, a primeira escolha geral do Draft da NBA de 2023, renovou o contrato com os Spurs no início deste mês, num montante de US$ 252 milhões (cerca de R$ 1,28 bilhão) por cinco anos.

Wembanyama foi eleito o Jogador Defensivo do Ano da liga norte-americana de basquete na temporada passada, após liderar a competição em tocos pela terceira temporada consecutiva.

Em sua primeira participação nos playoffs, o francês levou sua equipe às Finais da NBA, onde o time do Texas foi derrotado pelo New York Knicks.