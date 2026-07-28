Warriors renovam com Draymond Green após tentativa frustrada de contratar LeBron

Com o fim do sonho de contratar LeBron James, o Golden State Warriors renovou o contrato do veterano Draymond Green por um ano e US$ 28 milhões (R$ 143,88 milhões na cotação atual), segundo relatos da imprensa americana nesta terça-feira (28).

Green, quatro vezes campeão da NBA, havia recusado esse mesmo contrato no mês passado para liberar espaço na folha salarial dos Warriors, proporcionando à equipe maior flexibilidade na tentativa de contratar LeBron.

No entanto, após o maior pontuador da história da NBA optar pelo Philadelphia 76ers, Green e o Golden State concordaram em manter a parceria nos termos do contrato original.

O ala-pivô de 36 anos, conhecido por seu temperamento intenso, passou toda a sua carreira como o braço direito de Stephen Curry nos Warriors, desde que foi selecionado na segunda rodada do draft de 2012.

Ao lado de Curry e Klay Thompson - este último agora no Dallas Mavericks -, Green fez parte do núcleo da dinastia dos Warriors que conquistou títulos em 2015, 2017, 2018 e 2022.

Embora o desempenho ofensivo do ala-pivô tenha caído nos últimos anos - com médias de 8,4 pontos e 5,5 assistências na temporada passada -, sua defesa e sua liderança combativa são muito valorizadas pelo técnico Steve Kerr.

Caso a negociação com LeBron tivesse dado certo, Green assinaria uma renovação contratual por um período mais longo, porém com um salário anual menor.

O próprio jogador revelou em um podcast sua participação na tentativa de contratar LeBron, depois que o ala confirmou sua saída do Los Angeles Lakers no final de junho.