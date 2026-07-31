Vozinha adia chegada ao futebol chileno 'por motivos pessoais'

O goleiro Vozinha, destaque da surpreendente seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, adiou sua viagem ao Chile para assinar com o Colo-Colo devido a "questões pessoais", informou o diretor esportivo do clube na quinta-feira (30).

Na última sexta-feira, o presidente do clube de Santiago, Aníbal Mosa, havia anunciado a contratação do goleiro de 40 anos, afirmando que ele chegaria ao país na noite de quinta.

No entanto, o atraso gerou rumores na imprensa local, levantando dúvidas sobre a contratação e sugerindo que Vozinha também estaria negociando com o clube marroquino RS Berkane.

"Foi solicitado um adiamento para resolver algumas questões pessoais (...) e certamente teremos novidades em breve sobre o itinerário de viagem", disse à imprensa o diretor esportivo do Colo-Colo, Jaime Pizarro.

Pizarro afirmou que o atraso também se deveu a trâmites de imigração e que o clube atendeu às solicitações do jogador "para permitir que ele cuidasse de suas necessidades".

O jogador deveria assinar um contrato de seis meses com opção de prorrogação por mais um ano, segundo o presidente Mosa.

Embora o clube tenha anunciado a contratação em suas redes sociais, o jogador ainda não publicou nada em suas próprias contas sobre a transferência para a equipe chilena.

Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, teve um desempenho extraordinário na Copa do Mundo, conquistando empates contra duas campeãs mundiais: Espanha e Uruguai.

Nos 16-avos de final, a equipe enfrentou a Argentina de Messi, e acabou sendo eliminada em uma derrota dramática por 3 a 2 na prorrogação.

O goleiro teve de batalhar muito para construir uma carreira no futebol profissional. Ele chegou a trabalhar como gari antes de iniciar sua trajetória profissional em Cabo Verde, em 2007.

Vindo de um país com pouco mais de meio milhão de habitantes, Vozinha jogou na temporada passada pelo modesto GD Chaves, da segunda divisão de Portugal.

Seu desempenho na Copa do Mundo de 2026 lhe rendeu reconhecimento internacional, e o número de seus seguidores no Instagram disparou de 50 mil para mais de 29 milhões.