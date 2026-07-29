Volante Newton é apresentado e 'aceita' ser zagueiro caso o São Paulo necessite: 'Já atuei ali'

Indicação de Dorival Júnior, o volante Newton foi apresentado no São Paulo nesta quarta-feira esbanjando disposição e confiança em ajudar o treinador a reerguer o clube e acabar com o jejum de sete jogos no Brasileirão. A vontade é tão grande de estar em campo que o grandalhão de 1,88m admite até jogar como zagueiro caso seja necessário por causa da escassez de opção no setor.

Arboleda e o jovem Osório foram muito bem em visita ao Flamengo, domingo, no Maracanã (empate por 1 a 1 com o rival criando pouco). Mas, com a lesão de Rafael Toloi, sobram apenas a dupla além de Sabino, ainda carente de ritmo de jogo após lesão, para a posição.

"Sou um volante. Faço a primeira e a segunda posição ali, mas já atuei como zagueiro. Eu sou aquele jogador coletivo e, se for em prol do grupo e eu ter de atuar como zagueiro, estou disposto à ajudar o São Paulo", afirmou o reforço.

Newton assinou em definitivo até dezembro de 2029 e chega sob respaldo de Dorival Júnior. Questionado sob a pressão de atuar em um gigante nacional que nao atravessa bom momento, o volante engrandeceu a história e mostrou-se pronto para algo grande.

"Pressão é um privilégio. E eu não chego só para mais uma passagem. Chego para ser campeão no São Paulo. Todo jogador de alta performance sonha em jogar no são Paulo. Estou muito feliz e focado."

Newton está acostumado a superação e usa sua história de vida para brilhar em um tricampeão mundial. Aos 20 anos, quando começava a carreira, a pandemia acabou atrapalhando seus primeiros passos na Jacuipense, da Bahia. Sem salários e competições, ele se tornou ajudante de pedreiro e revelou viver com salário de R$ 1,2 mil mensais.